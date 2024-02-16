Синоптик Голубев назвал регионы, где ожидаются морозы до −50 градусов Синоптик Голубев сообщил, что в азиатской части России будет аномально холодно

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Аномальные морозы ожидаются на следующей неделе в азиатской части России, сообщил NEWS.ru руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, на Урале, в южных районах Сибири и на Дальнем Востоке температура будет ниже климатической нормы на 8–12 градусов.

На юге Якутии сохранятся сильные морозы в начале недели, но потом они постепенно будут отступать. И ядро холода останется на юге Сибири. На севере Сибири ночью ожидается 40–49 градусов мороза, а днем — 35–40 градусов ниже нуля. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ночные температуры опустятся до 30–35 градусов ниже нуля, — рассказал Голубев.

Он отметил, что на Дальнем Востоке холоднее всего будет в Якутии и Магаданской области: там ожидается 46–51 градус ниже нуля. Кроме того, Голубев спрогнозировал сильные осадки на следующей неделе в Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и восточном побережье Чукотки.

Они не будут опасными, но особенно на островах Курильской гряды и на Сахалине будут достаточно сильные снегопады, — сказал синоптик.

Ранее Александр Голубев спрогнозировал в столичном регионе осадки в виде снега, в том числе мокрого. По его словам, осадки, которые ожидаются в ночь с 17 на 18 февраля, обусловлены очередным циклоном. В выходные в Москве, по его словам, возможна метель и кратковременная оттепель: столбики термометров могут подняться до +1 градуса.