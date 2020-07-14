Общество

Символ Крымского моста кот Мостик решил стать журналистом

15:16, 14 июля 2020
Фото: cat_the_most/instagram.com

Кот Мостик, который является символом моста через Керченский пролив, рассказал, что решил переквалифицироваться в журналиста.

На своей странице в Instagram он уточнил, что переезжает в крымское представительство МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом, — говорится в сообщении.

Кот Мостик отметил, что станет главным начальником в отделе «котоновостей».

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Ранее NEWS.ru писал, что Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань 23 декабря 2019 года.

В 2015 году охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.

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