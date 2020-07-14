Символ Крымского моста кот Мостик решил стать журналистом

Ранее NEWS.ru писал, что Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань 23 декабря 2019 года.
В 2015 году охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.