Символ Крымского моста кот Мостик решил стать журналистом

https://static.news.ru/photo/5905ba8a-c5cd-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: cat_the_most/instagram.com

Кот Мостик, который является символом моста через Керченский пролив, рассказал, что решил переквалифицироваться в журналиста.

На своей странице в Instagram он уточнил, что переезжает в крымское представительство МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом, — говорится в сообщении.

Кот Мостик отметил, что станет главным начальником в отделе «котоновостей».

Ранее NEWS.ru писал, что Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань 23 декабря 2019 года.

В 2015 году охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.