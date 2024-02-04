Симоньян раскрыла убийцу мирных жителей Лисичанска Симоньян: американская HIMARS — убийца мирных жителей Лисичанска

Фото: t.me/lisichansk_adm

Американская реактивная система залпового огня HIMARS является убийцей мирных жителей Лисичанска, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, обстрел луганской пекарни, куда люди пришли просто поесть булочек, стал чудовищной трагедией.

И убила их всех американская HIMARS. <...> Это твоя, Америка, HIMARS убила людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь. <...> Чудовищная трагедия, — заявила Симоньян.

Она напомнила о гуманистических ценностях, о которых в свое время говорили в США. Симоньян привела в пример писательницу Гарриет Бичер-Стоу, которая написала книгу «Хижина дяди Тома», приведшую к большой войне и завершившую тем самым рабство. Она также процитировала активиста Мартина Лютера Кинга, который, по ее словам, мечтал, чтобы его народ «перестал унижаться» в Америке.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что обратится в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с атакой ВСУ на Лисичанск. Она назвала удар по городу военным преступлением, ответственные за которое должны быть наказаны. Сердюкова также отметила, что информация о последствиях обстрела будет направлена уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.