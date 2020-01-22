Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале шутливый пост, в котором опровергла сообщения о случившемся у неё сердечном приступе.
В связи с сообщениями СМИ, не отошедших от новогодних праздников, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца, — написала журналист.
Ранее в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Симоньян стало плохо в Администрации Президента, и её госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. NEWS.ru сообщал, что у журналистки были обнаружены проблемы с сердцем.
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