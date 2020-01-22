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У молодёжи необходимо поддерживать стремление к знаниям. Ведь впечатление о том, что можно рассчитывать на счастливое будущее, не зная истории своей страны — заблуждение. Так сказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

Во время мероприятия ученик 10 класса липецкой гимназии Андрей Артамонов поделился с Путиным проблемой, с которой столкнулся во время работы над проектом по поиску малоизвестной информации о героях Великой Отечественной...