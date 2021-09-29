Силовики устроили обыск в петербургском офисе Group-IB

Обыски проходят в петербургском офисе компании Group-IB, на гендиректора которой Илью Сачкова завели дело о госзимене. Кроме того, следственные мероприятия силовики проводят в офисах других компаний города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

При этом собеседник агентства не уточнил , в помещениях каких организаций, помимо Group-IB, проходят обыски.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ЦИБ ФСБ, а также с Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Штаб-квартира организации находится в Сингапуре, а её офисы расположены в Москве, Дубае и Амстердаме.

В московском офисе уже прошли обыски. Гендиректора компании Илью Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. На данный момент известно, что Сачков арестован до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Сам он не признаёт вину в государственной измене, как и факт сотрудничества с разведкой иностранных государств.

Сачков является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Кроме того, он доцент кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана — университете, который он окончил с отличием. Сачков входил в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes.