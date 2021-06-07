СК снова устроил обыск в компании по прокату самокатов в Петербурге

https://static.news.ru/photo/9dc91236-c7aa-11eb-896f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) сообщил о втором обыске в петербургском помещении компании по прокату электросамокатов. Ведомство опубликовало видеозапись следственных действий на YouTube-канале.

По версии следствия, организация «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставила двоим молодым людям самокаты. Клиенты на Невском проспекте наехали на транспортных средствах на прохожего, а затем избили его.

Судя по расцветке самокатов, обыск проходит в помещении компании Whoosh. Кроме того, видеоролик похож на тот, что СК публиковал во время обысков 3 июня. Тогда публиковалась только фотография, но затем она исчезла из релиза.

3 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и СКР провели обыски в сервисах по аренде электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red wheels. Следственные мероприятия связаны с несколькими случаями наездов на людей. Их цель — обнаружение и изъятие представляющих для следствия интерес предметов и документов. Кроме того, они направлены на установление личности мужчины, который совершил наезд на ребёнка в Невском районе. Пострадавшая пятилетняя девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

При этом практически половина россиян (49%) считает необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.