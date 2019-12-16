https://static.news.ru/photo/11e862b2-200d-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь и Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат директора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Ивана Жданова Владимир Воронин заявил, что полицейские отпустили его подзащитного из отделения. Причины задержания он не знает.

По его словам, перед спецприёмниками зачастую собираются люди, выражающие поддержку задержанному. В этом случае человека отвозят в отдел полиции и затем отпускают, передаёт ТАСС.

С чем было связано его задержание, я пока не знаю. Существует практика, когда перед спецприёмником собирается группа поддержки, и человека, которого выпускают, задерживают. Потом его отвозят в отделение и отпускают, — подчеркнул юрист.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики задержали Жданова, отбывшего 10 суток административного ареста. В руках стражей порядка он оказался сразу после выхода из спецприёмника.

Директора ФБК задержали 6 декабря 2019 года, о чём он сообщил в социальных сетях. По его словам, 10 суток ему дали за то, что политик 14 июля пришёл к столичному избиркому требовать своей регистрации кандидатом.