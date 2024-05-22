Сидякин рассказал об участниках СВО в предварительном голосовании «ЕР» Сидякин: в предварительном голосовании «Единой России» участвуют Герои России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» ввела преференции для участников специальной военной операции при участии в процедуре отбора кандидатов на выборы в сентябре, заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. По его словам, партия последовательно помогает участникам СВО.

Парламентарий добавил, что «Единая Россия» поддерживает желание участников СВО принимать участие в политике. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина партия внесла в процедуру предварительного голосования соответствующее новшество.

Участник СВО теперь дополнительно получает 25% от числа набранных голосов. По словам Сидякина, бонусные голоса будут начислены после завершения голосования. Депутат отметил, что на партийное «Предварительное голосование — 2024» зарегистрировались 210 участников спецоперации, среди которых есть Герои России.

В Казани на выборах в Госсовет республики это (участник предварительного голосования — прим. ред.) Расим Баксиков, легендарный Герой России, командир танка «Алеша». На довыборы в Рязанскую облдуму идет Головин Владислав — он больше известен с позывным «Струна», наш хороший товарищ из 810-й бригады морпехов, который активно участвовал в штурме Мариуполя и потерял ногу. И Чалым Чулдум-оол — Герой России из Тывы. Мы желаем им успеха, — подчеркнул Сидякин.

По его данным, в голосовании 8 сентября будут участвовать 23 млн избирателей. Из них 12% уже зарегистрировалось в системе предварительного голосования «Единой России» для участия в отборе кандидатов.

Конкуренция очень высокая, 22 тысячи заявлений поданы на различные выборы. Самая высокая конкурентная компания, конечно, в Мосгордуму — 9,5 человек на место. Что касается количества избирателей, которые хотят отобрать кандидатов, лидирует Республика Тыва, где больше 30% от общего числа избирателей уже зарегистрировалось, и 23% из них проголосовали за своих кандидатов, — добавил Сидякин.

Ранее сообщалось, что 83% респондентов считают, что глава российского государства хорошо выполняет работу. Положительную оценку деятельности правительства дали 58% опрошенных, а работу главы кабинета министров Михаила Мишустина одобрили 60% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 50%, КПРФ — 7%, ЛДПР — 8%, «Справедливая Россия — За правду» — 3%, «Новые люди» — 4%.