https://static.news.ru/photo/b8172212-701d-11ea-8a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал журналистам внимательно следить за своим самочувствием и хорошо работать на дому. С таким напутствием он выступил в завершение традиционного общения в режиме онлайн-конференции с представителями СМИ.

Он призвал их «прислушиваться к себе и заниматься своим здоровьем».

Всем сидеть дома и хорошо работать и отдыхать, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По состоянию на середину дня 27 марта коронавирусом во всём мире заразились более 538 человек, 24,2 тысячи скончались, более 124 тысяч выздоровели. В России официально зарегистрировано 1036 случаев инфицирования, 45 человек выписаны из больниц, трое умерли. Наиболее сложная ситуация в Москве. За последние сутки в столице выявлено 157 заразившихся человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, Союз журналистов России направил в Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы обращение о необходимости в приоритетном порядке выдавать индивидуальные средства защиты представителям СМИ. В организации отметили, что часть репортёров, как и медики, вынуждены работать в период эпидемии.