«Шотландский самогон»: хирург рассказал об «уничтожающем» вреде виски Хирург Умнов: виски уничтожает эритроциты и провоцирует развитие цирроза печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление виски приводит к развитию панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, аритмии, а также приводит к уничтожению эритроцитов, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он добавил, что у мужчин «шотландский самогон» может вызвать бесплодие, а также различные болезни почек.

Злоупотребление виски провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии. Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие. Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски — это шотландский самогон, — добавил Умнов.

Ранее Умнов заявил NEWS.ru, что водку ни в коем случае нельзя закусывать арбузом. Врач объяснил, что при одновременном попадании в ЖКТ обоих продуктов первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а спиртной напиток «только накапливается».

Собеседник подчеркнул, что похмелье после такой закуски будет сильнее. Эксперт отметил, что спирт и арбуз вместе вызывают сильное обезвоживание организма.