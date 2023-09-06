Хирург рассказал, чем ни в коем случае нельзя закусывать водку Хирург: водку ни в коем случае нельзя закусывать арбузом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водку ни в коем случае нельзя закусывать арбузом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что при одновременном попадании в ЖКТ обоих продуктов первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а спиртной напиток «только накапливается».

Закусывать водку арбузом ни в коем случае нельзя. При одновременном поступлении обоих продуктов, первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а водка только накапливается. После переваривания арбуза весь объем выпитого резко, а не постепенно, попадет в кровь, сильно повреждая печень, а за ним и все остальные органы организма, — добавил Умнов.

Собеседник подчеркнул, что похмелье после такой закуски будет сильнее. Эксперт отметил, что спирт и арбуз вместе вызывают сильное обезвоживание организма.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.