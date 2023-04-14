В Екатеринбурге учеников спецшколы насиловали в качестве наказания

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В Екатеринбурге расследуют случай сексуализированного насилия в отношении мальчика из спецшколы для трудных подростков, сообщает издание E1.ru со ссылкой на адвоката Георгия Краснова. Речь идет об учебном заведении, в котором живут дети, ранее совершившие уголовные преступления. Инициировала разбирательство мать одного из воспитанников, который сбежал из спецучреждения в марте. По данным заявительницы, ребенка насиловали при попустительстве со стороны директора заведения.

Ко мне обратилась мама одного из мальчиков, который сбежал в марте из спецшколы и рассказал маме, что там происходит. Воспитатель, мужчина около 70 лет, учил подростков «зоновским понятиям», кастам. Ставил вопросы о том, чтобы «зачуханить» или «опустить». То есть совершить половой акт, — сообщил адвокат.

В сентябре-октябре двое подростков насиловали младшего воспитанника, заставляли заниматься оральным сексом после собрания с директором. Пострадавший подросток сейчас допрошен и все подтверждает.

Ранее в Москве классный руководитель в школе №1392 скрывал факт сексуализированного насилия в отношении ученика со стороны других обучающихся. Подростки записали насилие на камеру, а ролик распространяли среди учеников школы. Замалчивание продолжалось, пока видео не появилось в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем.