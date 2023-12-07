SHOT: Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС SHOT: Лада Дэнс задолжала налоговой службе почти миллион рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Telegram-канал SHOT сообщает, что российской певице Ладе Дэнс могут заблокировать все банковские счета из-за крупного долга перед Федеральной налоговой службой. По данным канала, артистка должна выплатить 968 тысяч рублей.

Как поясняет канал, долг Лады Дэнс перед ФНС висит по меньшей мере три недели. Канал отмечает, что в случае его неуплаты певицу не выпустят за границу и заблокируют счета в банке.

В сентябре Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии появилась на телевидении в программе Андрея Малахова. Артистка тогда призналась, что не хотела выходить на публику из-за костылей. Исполнительница отметила, что после аварии ей приходится постоянно заниматься лечебной физкультурой и ухаживать за своим лицом, потому что на лбу у нее был серьезный шов. По словам артистки, ДТП снится ей каждую ночь.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что блогер Елена Блиновская за несколько дней погасила свою задолженность перед налоговой почти на 1,5 млрд рублей. По его данным, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС числился ноль. Позднее адвокат Наталия Сальникова опровергла данные о выплате долга на вышеуказанную сумму. Правозащитник отметила, что возможности погасить такой долг у Блиновской сейчас нет.