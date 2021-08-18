Шойгу протестировал трассу танкового биатлона

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Глава Минобороны Сергей Шойгу в преддверии начала Армейских международных игр — 2021 лично опробовал трассу полигона Алабино для танкового биатлона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протяжённость трассы составляет более четырёх километров. Министр проехал по ней на новом танке Т-80БВМ. Соответствующее видео ведомство опубликовало на своём канале на YouTube.

Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры к соревнованиям и пожелал российским экипажам успеха в соревновании.

Танковый биатлон будет проходить с 22 августа по 4 сентября. В нём примут участие команды из более чем 20 стран.

В 2020 году российская команда заняла первое место в танковом биатлоне. Вторыми стали китайские танкисты, а третье место досталось военным из Белоруссии.

Ранее Шойгу рассказал, что все танки Т-72, состоящие на вооружении российской армии, будут модернизированы до модификации Т-72Б3М по итогам Армейских международных игр.