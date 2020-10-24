Шойгу поздравил спецназовцев с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/69029d4e-15e7-11eb-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со дня образования подразделений специального назначения вооружённых сил в нашей стране в субботу, 24 октября, исполняется 70 лет. С профессиональным праздником спецназовцев поздравил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Нынешнее поколение спецназовцев, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи и добиться намеченных целей, — сказано в поздравлении, распространённом военным ведомством личному составу и ветеранам спецназа.

Пресс-служба Министерства обороны отмечает , что с момента формирования рот спецназа командование уделяло им особое внимание. Бойцы получали новейшее вооружение и технику, личный состав роты отличался высокими морально-психологическими качествами. Эти подразделения также были лучшими по спортивным показателям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шойгу представил написанную им книгу «Про вчера». В 300-страничный сборник вошли более 50 его рассказов-воспоминаний о гражданской войне в Таджикистане, о событиях 1990-х годов в Грузии и на Северном Кавказе.