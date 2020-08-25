Шнуров раскритиковал «методы чекистов» в стихах об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/eac2e696-e6b1-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение в Instagram, в котором высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Музыкант признался, что ему не по душе методы «товарищей чекистов». Он заявил, что раньше нейтрально относился к блогеру, но теперь его рука тянется «перечислить деньги в ФБК».

Я к Навальному был, да, индифферентен.// А теперь, пожалуй, точно «за».// Он чихвостил на руку нечистых,// А таких тут, это — пруд пруди, — считает Шнуров.

Судя по содержанию стиха, музыкант придерживается версии о якобы «умышленном отравлении» Навального, отмечает «ПолитЭксперт».

Этой версии придерживаются немецкие медики, которые заявили, что блогер мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выразила надежду, что Следственный комитет возбудит уголовное дело об отравлении политика после сообщения врачей немецкой клиники Charite, которые нашли следы отравления в анализах оппозиционера, писал NEWS.ru.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.