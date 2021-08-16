Школьники спасли женщину от напавшего с мачете

В Саянске ученики девятого класса Андрей Боровик и Александр Алексеев вспугнули мужчину, который с мачете в руках бросался на женщину. Об этом сообщает KP.RU.

Сначала подростки увидели конфликт и приняли его за ссору супругов, но потом увидели у мужчины оружие и вмешались.

Сначала мы подумали это палка. Подбежали поближе и крикнули: «Отпусти её!». Тут видим, что у него в руке не палка, а мачете. Перед нами он ей размахивать, к счастью, не стал, а просто бросился бежать, — рассказал Андрей Боровик.

Андрей и Александр пробежали за нападавшим, чтобы увидеть, куда он скроется. Убегая, мужчина потерял рюкзак, в котором школьники обнаружили гранаты, после чего вызвали полицию. Эксперты установили, что гранаты самодельные. У преступника дома нашли компоненты для изготовления взрывчатки и патроны охотничьего оружия — без разрешения на хранение.

Саянский городской суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно, назначив испытательный срок 4 года. Уголовные дела были возбуждены по статьям «Угроза убийством», «Незаконное изготовление боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывных устройств», «Незаконные хранение взрывчатых веществ».

Ранее самодельные гранаты и «коктейли Молотова» нашли у заключённого курганской ИК-2 Александра Литвинова, который был убит после нападения на конвой.