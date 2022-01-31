Школьники Ленинградской области уйдут на каникулы из-за COVID-19

Власти Ленинградской области вводят внеплановые каникулы для всех учащихся школ из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает региональный оперштаб. Выходные у школьников продлятся с 7 по 20 февраля. Отмечается, что губернатор подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Ранее на дистанционное обучение перевели всех старшеклассников Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученики 7–11-х классов перейдут на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля, такое решение было связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. В этот период школьникам запрещается посещать кружки, заведения общепита и торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов. Кроме того, для них отменён ряд спортивных соревнований.

По данным городского комитета по образованию, 31 января в Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находились 4145 классов в 438 школах. Кроме того, на карантин были закрыты 168 групп в 78 детских садах.