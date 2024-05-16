Школьникам дали советы, как устроиться на летнюю подработку HR-эксперт Мурадян: школьнику для трудоустройства потребуется разрешение

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Для трудоустройства на летнюю подработку школьнику потребуются разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности и заполненное заявление о приеме на работу, предупредил в беседе с NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он подчеркнул, что при возможности следует предоставить резюме.

Для трудоустройства школьникам обычно требуется следующее: разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности с фотографией, заполненное заявление о приеме на работу и резюме. Школьникам также может потребоваться пройти проверку биографических данных или тест на запрещенные вещества в зависимости от требований работодателя, — пояснил Мурадян.

По словам эксперта, лучше всего пойти на подработку в магазин, в который нанимают несовершеннолетних, или в летний лагерь, где школьник может занять должность вожатого либо его помощника. Также можно рассмотреть вариант работы в благотворительной организации, нуждающейся в помощи волонтеров, в заведении общественного питания или в офисе, уточнил Мурадян. Как пояснил эксперт, в офисах школьникам зачастую поручают простые административные задачи, такие как ввод данных и копирование.

Ранее Мурадян рассказал, что пенсионеры могут найти работу, если будут опираться на свои навыки и опыт, а также откроются для новых возможностей. Он добавил, что также есть смысл использовать связи и проявить настойчивость. По его словам, одним из вариантов может быть обращение к специалистам — карьерному консультанту или в центр занятости населения.