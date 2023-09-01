«Школа — концентрат стресса»: депутат о суицидах перед 1 сентября Депутат ГД Леонов: для снижения стресса у школьников надо отказаться от двоек

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Осторожно Media» предложил отказаться от «двоек» в общеобразовательных школах. Так он прокомментировал череду суицидов детей, произошедших в канун 1 сентября. По его словам неудовлетворительные оценки и все ритуалы, связанные с ними, только увеличивают стресс от пребывания в учебном учреждении, а дети с нестабильной психикой могут на этом фоне пойти на необдуманные поступки.

Школа — это не только место учебы и дружбы, но, увы, и концентрат стресса для детей. Это и ссоры учеников, и неразделенная влюбленность, и конфликты с учителями, и расстройство из-за низких или заниженных оценок, — считает Леонов.

Парламентарий призвал упростить отношение к неудовлетворительным результатам обучения. По его словам, если школьник не справился с программой, то это должно означать лишь то, что проверочную работу придется пересдать. Вместе с тем Леонов призвал развивать службу школьных психологов, обращая внимание на профессиональные качества сотрудников.

Это должен быть не бюрократ, а понимающий человек, который всегда выслушает, не будет судить, а даст совет, которому дети будут доверять. Потому что сейчас психологов не только не хватает, но ходить к некоторым из тех, что есть, дети не рвутся, потому что получают в его кабинете не то, на что рассчитывают, — сказал депутат.

31 августа в подмосковном Наро-Фоминске было обнаружено тело 14-летней школьницы. Оно лежало на козырьке многоэтажного дома.