«Шило на мыло»: в Комитете против пыток оценили увольнение главы ФСИН

Юрист Комитета против пыток Олег Хабибрахманов в беседе с NEWS.ru заявил, что увольнение президентом РФ Владимиром Путиным директора ФСИН РФ Александра Калашникова, в первую очередь, связано с «пыточными» скандалами в Саратове, Ярославле и Ангарске. Эксперт отметил, что назначение на пост руководителя ведомства уже экс-замминистра МВД РФ Аркадия Гостева вряд ли изменит ситуацию с правами человека в российских исправительных учреждениях.

Первое, что приходит на мысль, — конечно скандал с ОТБ-1 в Саратове. В любой цивилизованной стране ни один директор ФСИН после такого скандала не сохранил бы должность. Надо понимать, что ОТБ-1 — это не единственный пыточный скандал за последнее время. У нас же есть ещё Ангарск, Ярославль. Ситуации с пытками за последние два года — их сколько повылезало? Я думаю, что личность главы ведомства связана именно с этим. Судя по тому, что назначен экс-полицейский, бывший замминистра МВД РФ [Аркадий Гостев] — по мне так шило на мыло меняют. Не похоже на то, что заинтересованы в изменении системы, в улучшении ситуации с правами человека, — подчеркнул Хабибрахманов.

Соответствующий указ Путина опубликован на официальном сайте Кремля. О причинах кадровых перестановок не сообщается. Отставка Калашникова произошла на фоне появившихся в СМИ сведений о пытках над заключёнными в исправительных учреждениях Саратовской области. По версии следствия, в областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 регионального УФСИН несколько человек совершали «действия сексуального характера».

Как сообщалось, после обнародования видео с пытками были уволены 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области, ещё 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.