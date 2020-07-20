Шевчук поддержал протестующих против ареста Фургала в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/1e192e74-ca5b-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевчук Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук записал видеообращение со словами поддержки в адрес жителей Хабаровска, больше недели протестующих против ареста губернатора края Сергея Фургала.

Как подчеркнул музыкант, сейчас в России многие неравнодушные люди следят за развивающимися событиями и сочувствуют хабаровчанам. По его словам, исполнители из Санкт-Петербурга в лице группы «ДДТ» поддерживают протестующих в их борьбе за справедливость.

Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один! — заявил Шевчук.

Видеозапись была обнародована в Twitter штабом оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, вечерняя несогласованная акция протеста в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала завершилась 19 июля в Хабаровске. Ранее местные жители уже собирались для проведения митинга, однако на утреннее шествие собралось мало людей и было решено отложить его до вечера.

Второй митинг собрал около 200–300 человек. Активисты, скандируя лозунги в защиту Фургала, проследовали по улицам города.