Автоэксперт назвал шесть смертельно опасных глупостей водителей

https://static.news.ru/photo/be84d38e-be91-11ea-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Беспечность и рассеянность на дороге могут к серьезным последствиям и даже стоить жизни. При этом зачастую водители регулярно совершают одни и те же ошибки, возводя их в ранг привычек, рассказал автоэксперт Илья Пименов.

В своей колонке в издании «За рулём» он назвал шесть повседневных глупостей, на которые следует обратить особое внимание.

Одна из наиболее распространённых — открывать двери, забыв убедиться в безопасности этого действия и не глядя на поток машин. Это может спровоцировать ДТП — как минимум вырванную дверь и помятое чужое авто. К подобному результату может привести и самостоятельно открывшаяся на ходу дверь, поэтому в движении стоит блокировать центральный замок.

Помимо этого, автолюбители зачастую не включают ближний свет фар в тёмное время суток или забывают выключить дальний перед встречными машинами. В первом случае можно не заметить вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, а во втором — ослепить другого водителя. Похожей ошибкой является оставленный ближний свет у временно припаркованной на обочине машины. Это дезориентирует людей во встречных авто, в то время как у габаритных огней такого эффекта уже нет.

Среди глупостей, совершаемых водителями, эксперт также назвал недостаточную затяжку колесных болтов или гаек.

Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости, — напомнил Пименов.

По его словам, меняя колеса самостоятельно, желательно использовать динамометрический ключ, при этом через сотню километров пробега следует проверить и при необходимости протянуть колёса ещё раз.

Ещё одна ошибка заключается в том, что многие водители не следят за давлением в колесах, а некоторые и вовсе не знают, каким оно должно быть. Однако проверять, всё ли в норме, следует регулярно. В идеале — и вовсе перед каждой поездкой. Для этого нужен компрессор с хорошим манометром, также можно воспользоваться бесплатной подкачкой на АЗС. Кроме того, важно время от времени осматривать колёса на наличие «шишек» — вздутостей и уплотнений. При их появлении важно как можно скорее обратиться в шиномонтажку. Кроме того, следует своевременно менять изношенные шины.

Также некоторые автолюбители могут не до конца закрывать капот машины. Однако, по словам Пименова, он может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши. Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает водителю обзор. Нередко капот для лучшего обдува двигателя оставляют открытым водители ГАЗелей. Однако там иное крепление, которое не приводит к подобным результатам, пояснил автоэксперт.

И наконец, часто водители совершают ошибку, неправильно располагаясь за рулем. Например, высовывают руку в окно и «ловят» ею воздух. Грешат этим и пассажиры, которые порою умудряются высунуть ногу. Однако эти люди забывают, что ситуация на дороге может поменяться в доли секунды. В случае аварийной ситуации можно лишиться «не только рук и ног, но и жизни», при этом шанс уцелеть в ДТП куда выше, когда все конечности в машине, а не снаружи, предупредил Пименов.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор Академии водительского мастерства Александр Каминский высказался за увеличение скоростного режима на российских трассах только. По его мнению, рост лимита до 150 километров в час не увеличит аварийность, а наоборот, улучшит дорожную ситуацию.