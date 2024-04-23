Шеф-повар раскрыл, какие дрова и уголь являются идеальными для шашлыка Шеф-повар Трофимов: березовые и дубовые дрова являются идеальными для шашлыков

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Березовые и дубовые дрова являются идеальными для приготовления шашлыка, рассказал NEWS.ru шеф-повар Максим Трофимов. Он отметил: уголь лучше покупать крупный, так как мелкий не позволит нормально разжечь мангал из-за проблем с доступом кислорода.

Либо дубовые, либо березовые дрова, они дают больше всего жара и дольше остаются стабильными по температуре. Если вы покупаете уголь в магазине, берите крупный. Если у вас мелкий уголь, вы не разожжёте правильно мангал, не будет поступать кислород, углю будет нечем дышать. Чем крупнее уголь, тем больше кислорода и больше шансов, что вы быстрее разожжете свой мангал, —

Накануне диетолог Елена Соломатина заявила, что для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус. По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер посоветовал делать шашлык из курицы или индейки, очищенных от кожи. Специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.