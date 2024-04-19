Шеф-повар назвал идеальный материал для мангала Шеф-повар Трофимов: для шашлыка лучшего всего подойдет стальной мангал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим материалом для мангала является «хорошая крепкая сталь», рассказал NEWS.ru шеф-повар Максим Трофимов. Он отметил, что модели из алюминия плохо держат тепло, из-за чего мясо неравномерно прожарится.

Что касается лучшего мангала, он должен быть из хорошей крепкой стали. Алюминиевые совсем не держат тепло, и мясо жарится неравномерно. Это все равно что зимой в минус 30 попытаться пожарить шашлык, сверху он замораживается, а снизу горит. Идеальный вариант — полупрофессиональный толстый мангал, сваренный из хорошей стали, — добавил Трофимов.

Эксперт подчеркнул, что если нет мангала, то можно «любую ямку обложить кирпичами, главное, чтобы поступал воздух». Он также привел пример, когда можно обойтись и без данного прибора.

В моей жизни был случай, когда мы компанией выбрались на природу пожарить шашлыки и забыли мангал дома. В итоге мы увидели калию от грузовика, ну вот в ней и жарили мясо. Все отлично получилось, — подытожил Трофимов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер посоветовал делать шашлык из курицы или индейки, очищенных от кожи. Специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.