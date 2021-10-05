Шеф-повар назвал альтернативу Bounty на фоне дефицита кокосов

Если батончики Bounty пропадут из продажи из-за дефицита кокосов, заменить их можно будет жмыхом от фундука или миндаля, рассказал шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в этом продукте, как и в кокосе, содержится клетчатка.

Жмых — клетчатка, которая остаётся от орехов — прекрасно прималывается. Он не комкается, потому что в нём нет жира, и очень полезен. Он, конечно, по органолептике будет не совсем такой, как кокос, но похож, — рассказал он.

Также можно использовать сушёные бананы, мелко нарубив их. Однако он отметил, что это всё «будет ерунда», потому что «кокос индивидуален сам по себе».

Емельяненко также рассказал, что сейчас начинается тренд на переработку продуктов при помощи гусениц, которые потребляют любую просроченную еду. Эти гусеницы, состоящие из чистого белка, в Китае, Америке и нескольких европейских странах используются как добавки к фаршу и спортивному питанию.

Можно предположить, что этот белок, который не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, может быть заменой, и батончик станет поинтереснее, — заключил он.

5 октября российская структура компании Mars сообщила , что вынуждена ограничить поставки в РФ батончиков Bounty, писал «Коммерсант». По информации издания, проблемы связаны с дефицитом кокоса. Однако в компании не ожидают дефицита батончиков в российских магазинах.

Ранее стало известно, что экспортёры российских кондитерских изделий с октября 2020 года по август 2021 года недополучили около $9 млн выручки из-за ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом.