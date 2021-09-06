Кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за начинки конфет

Экспортёры российских кондитерских изделий с октября 2020 года по август 2021 года недополучили около $9 млн выручки из-за ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Как пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), на восстановление позиций на белорусском рынке может потребоваться полтора года.

Осенью прошлого года власти Белоруссии потребовали наносить на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом маркировку о содержании подсластителя, указав, что он может оказывать слабительное действие при чрезмерном употреблении. Продукция без такой маркировки в Белоруссии изымалась из оборота. Под запрет попала продукция производителя мармелада «Русский кондитер», Азовской кондитерской фабрики, кондитерской фабрики «Белогорье» и компании АККОНД.

Белоруссия заявляла, что маркировка должна быть на всех изделиях с сорбитовым сиропом, к тому же производители могли использовать этот сироп вместо сахара, что может привести к расстройству пищеварения. Российские производители уверяли, что маркировка не нужна, так как сироп используется для удержания влаги. В марте Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила, что при использовании сорбита не как подсластителя специальная маркировка не требуется, но добиться восстановления поставок удалось только в конце августа этого года. По оценке ассоциации, за время ограничений экспортёры кондитерских изделий недополучили около $9 млн выручки, а на восстановление позиций на белорусском рынке может уйти до полутора лет.

Ранее гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил, что компания намерена начать выпускать конфеты с упрощённой рецептурой, при которой дорогостоящие начинки заменят на более бюджетные. Он отметил, что целью оптимизации ассортимента станет снижение содержания кондитерских жиров, которые за последний год сильно подорожали. По его словам, ретейлеры сами просят делать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле», чего можно добиться за счёт более низкой жирности.