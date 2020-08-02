Шаманов рассказал о предупреждении для обидчиков РФ

https://static.news.ru/photo/d90266dc-d448-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шаманов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы Владимир Шаманов, прежде командовавший Воздушно-десантными войсками, заявил, что обидчикам России придётся иметь дело с десантниками.

Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение, — отметил Шаманов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что есть некоторые несоответствия между морской пехотой США и десантом России. Первая, как считается, охраняет национальные интересы по всему миру, а второй нацелен прежде всего на оборону территории своей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ в настоящее время могут решить задачу любой сложности, уверен глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, ВДВ являются высокомобильным родом войск, оснащённым новейшим вооружением. ВДВ 2 августа 2020 года отметят 90-летие со дня образования.