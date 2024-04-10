Сервис обучения языкам обязали избавиться от ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзор направил Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

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Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков Duolingo с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Кроме того, ведомство потребовало проверить контент на предмет таких материалов и устранить нарушения.

Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить нарушения. Ответ пока не получен, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, жалобу на сервис написала Сибирская правозащитная группа «Радетель». К ним обратились возмущенные родители из-за задания, в котором фигурировала пара мужчин с ребенком, а пользователям предлагалось подобрать слово для характеристики их брака.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, Роскомнадзору придется заблокировать Duolingo на территории России за пропаганду нетрадиционных ценностей, если компания не разберется с возникшей ситуацией. Он выразил надежду, что случившееся произошло из-за замены квалифицированных переводчиков на искусственный интеллект.