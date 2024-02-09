Популярный сервис изучения языков проверят на ЛГБТ-пропаганду Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Duolingo, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, приложение заподозрили в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ, — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, жалобу на сервис написала Сибирская правозащитная группа «Радетель». К ним обратились возмущенные родители из-за задания, в котором фигурировала пара мужчин с ребенком, а пользователям предлагалось подобрать слово для характеристики их брака.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, Роскомнадзору придется заблокировать Duolingo на территории России за пропаганду нетрадиционных ценностей, если компания не разберется с возникшей ситуацией. Он выразил надежду, что случившееся произошло из-за замены квалифицированных переводчиков на искусственный интеллект.

Ранее в Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии с радужными флагами. По его данным, девушка сделала эти работы три года назад, когда ЛГБТ еще не было запрещено в России.