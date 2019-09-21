https://static.news.ru/photo/2b407c0c-dd07-11e9-91a4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал журналистам о своём отношении к алкоголю. По словам руководителя оборонного ведомства, спиртное он не употребляет совсем.

В процессе разговора Шойгу также порассуждал на тему введения запрета на распитие алкоголя в министерствах. Он подчеркнул, что это «будет очень сложно сделать в каждом ведомстве».

В моей практике было, конечно, несколько случаев введения «сухого закона». Такие случаи были в Нефтегорске на Сахалине, в Ленске, когда надо было выполнить поставленную президентом задачу по возведению жилья для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек за 100 дней, — передаёт слова Шойгу «Московский Комсомолец».

Министр обороны подчёркивает, что сам не употребляет, и эта модель отношения к алкоголю распространяется на все звенья подконтрольного ему аппарата. Так происходит, как сообщает Шойгу, потому что «в оборонном ведомстве берут пример с руководителя».

Как ранее писал News.ru, Шойгу счёл возможным отменить обязательный призыв на военную службу. Однако это решение он правильным не считает, поскольку служба по призыву, по его мнению, — одна из эффективных форм военной подготовки граждан.