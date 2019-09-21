https://static.news.ru/photo/5b259d4e-6a0c-11e9-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу счёл возможным отменить обязательный призыв на военную службу. Однако это решение он правильным не считает, поскольку служба по призыву, по его мнению, — одна из эффективных форм военной подготовки граждан.

Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, — сказал Шойгу в интервью «МК».

Он подчеркнул, что призыв формирует у людей ощущение причастности к защите своей страны, а если вся армия перейдёт на контрактную основу, исчезнет её «нравственный стержень».

У нас уже сегодня количество профессионалов среди рядового и сержантского состава превышает число тех, кто пришёл служить по призыву. В дальнейшем баланс будет ещё сильнее меняться в сторону профессионалов, — сказал министр.

По поводу дедовщины Шойгу заявил, что в армии сейчас для неё просто «нет почвы», а есть только случаи «казарменного хулиганства». И преступность в армии на порядок меньше, чем в городах.

Как писал News.ru, в Министерстве обороны России разработали новые правила набора граждан призывного возраста на срочную службу в армии. Теперь сотрудники военкоматов смогут заводить учётную карту на молодого человека по месту проживания, в котором он может быть не зарегистрирован. Таким образом Минобороны устранит основной способ уклонения призывников от срочной службы. С другой стороны, реализация указанных правил позволит поступить в высшее учебное заведение тем, кто ранее не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией. Выявлять «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий.