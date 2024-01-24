Сергей Летов ответил Милонову на идею создать премию имени его брата Музыкант Летов поддержал идею создания премии имени лидера «Гражданской обороны»

Фото: Геодакян Артем/ITAR-TASS

Музыкант Сергей Летов

Музыкант Сергей Летов в беседе с NEWS.ru признался, что ему будет приятно, если в России учредят премию имени лидера «Гражданской обороны» и его брата Егора Летова. По словам артиста, в стране много интересных рок-групп, поэтому без внимания такая награда не останется.

Мне трудно что-то комментировать. Мне приятно как брату, что такая инициатива есть. Что я могу сказать? Артистов всегда надо поддерживать, я сам музыкант. Что тут комментировать? Если есть такое предложение, то, конечно, я не против. Конечно, музыкантов очень много и интересных рок-групп очень много [в России]. Без внимания эта премия не останется, конечно, — отметил Летов.

Ранее премию имени Егора Летова предложил учредить депутат Виталий Милонов. Он уже обратился к министру культуры с соответствующим предложением. Милонов отметил, что основатель группы «Гражданская оборона» ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России.

На протяжении жизни Летова не принимали его «либеральные коллеги», добавил депутат. Несмотря на это, музыкант не скрывал свою патриотическую позицию. Он проповедовал идеалы, в которые верил сам, а также показывал активное неприятие навязываемых западных ценностей, отметил Милонов.