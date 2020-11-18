Сенаторы дали согласие на задержание Михаила Меня

https://static.news.ru/photo/108f1320-298a-11eb-b634-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: instagram.com/mikhail_menn

Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счётной палаты Михаила Меня.

Данный вопрос был включён в повестку по инициативе спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. Решение по нему было принято сенаторами единогласно.

СКР ведёт расследование по факту хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Преступление было совершено в 2011 году. Тогда Мень занимал пост главы региона. По словам генпрокурора Игоря Краснова, следствие располагает достаточными доказательствами вины экс-губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Госдумы Вадима Белоусова. Парламентарий обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — около трёх миллиардов рублей.