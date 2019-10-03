https://static.news.ru/photo/ee776194-e677-11e9-93e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила предусмотреть ряд преференций для граждан, прошедших вакцинацию. Она считает, что эта мера лучше подойдёт в борьбе с позицией тотального отказа от прививок.

Споры о вакцинопрофилактике ведутся во всём мире. Одни страны либерализуют законодательство, другие, наоборот, ужесточают ответственность за отказ от прививок. На мой взгляд, лучше применять различные стимулирующие механизмы воздействия, чем запретительные меры, — сказала сенатор АГН «Москва».

Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» начала оповещать посетителей сообществ, посвящённых отказу от прививок. Пользователь, прежде чем зайти в определённые группы, увидит предупреждение о недостоверной информации на форуме.