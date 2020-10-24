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Сенатор от Крыма заболела коронавирусом

13:19, 25 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тест на коронавирус сенатора от Крыма Ольги Ковитиди показал положительный результат. По её словам, в настоящее время она лечится в одной из столичных больниц.

Пусть дышу ещё не так, как хотелось бы, но наши российские врачи — лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в «красной зоне» одной из московских больниц, — рассказала она.

Сенатор также призвала россиян не игнорировать соблюдение мер индивидуальной защиты. Ковитиди подчеркнула, что ношение масок, их смена каждые два часа, очки, перчатки, соблюдение дистанции и дезинфекция личных вещей должны быть на первом месте, потому что такие «банальные вещи» каждый день спасают жизни миллионов людей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что советского и российского актёра, режиссёра и сценариста Сергея Никоненко врачи успели спасти в реанимации от коронавируса.

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