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Сенатор Ковитиди призвала Японию избавиться от «фантомных курильских болей»

14:22, 12 октября 2021
Сенатор Ковитиди призвала Японию избавиться от «фантомных курильских болей» Ольга Ковитиди Фото: Совет Федерации/flickr.com
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Позиция Японии по вопросам Курильских островов неконструктивна. Заявление премьера страны Фумио Кисиды должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, считает член Совфеда Ольга Ковитиди, своё мнение сенатор озвучила в беседе с NEWS.ru. Ранее в Токио высказались, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды.

Заявление Токио должно рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела России. Позиция Японии неконструктивна. В интересах Токио избавиться от фантомных курильских болей и внимательно вникнуть в суть озвученных президентом России Владимиром Путиным предложений по созданию беспрецедентного набора льгот на Курильских островах, в том числе за счёт освобождения от уплаты налогов на десять лет, — сказала Ковитиди.

По её словам, развитие Курильских островов выгодно не только России, но и японской стороне.

Ранее новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, выступая в парламенте, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Токио настаивает на решении вопроса о принадлежности Курил.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Москва и Токио смогут найти компромисс по принадлежности Курильских островов, когда Япония перестанет зависеть от США, а японский национализм найдёт «иные формы реализации».

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