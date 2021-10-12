Сенатор Ковитиди призвала Японию избавиться от «фантомных курильских болей»

Позиция Японии по вопросам Курильских островов неконструктивна. Заявление премьера страны Фумио Кисиды должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, считает член Совфеда Ольга Ковитиди, своё мнение сенатор озвучила в беседе с NEWS.ru. Ранее в Токио высказались, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды.

Заявление Токио должно рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела России. Позиция Японии неконструктивна. В интересах Токио избавиться от фантомных курильских болей и внимательно вникнуть в суть озвученных президентом России Владимиром Путиным предложений по созданию беспрецедентного набора льгот на Курильских островах, в том числе за счёт освобождения от уплаты налогов на десять лет, — сказала Ковитиди.

По её словам, развитие Курильских островов выгодно не только России, но и японской стороне.

Ранее новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, выступая в парламенте, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Токио настаивает на решении вопроса о принадлежности Курил.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Москва и Токио смогут найти компромисс по принадлежности Курильских островов, когда Япония перестанет зависеть от США, а японский национализм найдёт «иные формы реализации».