https://static.news.ru/photo/95c1dcea-20bb-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Запрос в посольство США российская сторона направила в ноябре текущего года.

С сентября 2019-го это уже второй случай, когда дипломат не смог вовремя получить разрешительный документ. Мероприятия ГА ООН начнутся в Нью-Йорке 18 декабря. Они посвящены ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции о недопустимости героизации нацизма, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что срок действия визы в США cбежавшего из Молдавии экс-лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) и олигарха Владимира Плахотнюка истёк.

Издание Realitatea со ссылкой на иммиграционную службу США сообщает, что в базе данных ведомства указывается паспорт, выданный на имя Плахотнюка. В документе говорится, что туристическая виза в США просрочена с 14 декабря 2019 года.