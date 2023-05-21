«Семьянин с большой буквы»: Цой о погибшем муже Дианы Гурцкаи Певица Анита Цой: Петр Кучеренко был прекрасным человеком

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко и сыном Константином, 2009 год

Умерший заместитель министра науки и высшего образования России и муж певицы Дианы Гурцкаи Петр Кучеренко был прекрасным человеком и замечательным отцом, заявила в беседе с NEWS.ru исполнительница Анита Цой. Она добавила, что к Кучеренко всегда стояла очередь на прием и он всем пытался помочь.

Петр Кучеренко был прекрасным человеком, прекрасным мужем, замечательным отцом. Он был высопрофессиональным человеком. Казалось бы, чиновник, но к нему очередь стояла. Он всех выслушивал, со всеми работал, никому никогда не отказывал. Это редкое качество и уникальный случай, потому что без большого сердца и души в этой области делать нечего. Если он так поступал с посторонними людьми, то вы представляете, какой он был семьянин? Семьянин с большой буквы! — сказала Цой.

21 мая стало известно, что Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем.

В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году у пары появился сын.