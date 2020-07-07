Семья Захарова отреагировала на заявление о невиновности Ефремова

https://static.news.ru/photo/27b2e4f6-c048-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ерфемова адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию о том, что актёр заявил о своей невиновности.

Юрист напомнил, что в июне артист выразил готовность усыновить детей погибшего, «чтобы обеспечить им достойный уровень жизни». Это было громом среди ясного неба. Затем он решил откреститься от всех слов, произнесённых в опубликованных в интернете видео с извинениями. После этого родственники погибшего поняли, с кем имеют дело.

Господин Ефремов не удосужился написать письмо или позвонить через кого-то. Этого не было. Было совершенно кощунственное заявление по поводу того, что они торгуются, хотя они ни одного раза не говорили ни с кем о деньгах. И я совершенно четко получил инструкции о том, что нет никаких разговоров о деньгах, все только через суд. Несмотря на это, их постоянно со стороны Ефремова обвиняют в грязной торговле и так далее. Оскорбительно, — отметил Добровинский в разговоре с «ПолитЭксперт».

Адвокат Захаровых видел два сценария развития событий. В первом случае Ефремов избежит наказания, потому что докажет свою невиновность. В другом варианте судья не поверит в доказательства представителей актёра. Кроме того, он напомнил, что виновник ДТП странно себя вёл.

А помните ещё, было заявление «Я хочу в тюрьму»? Был сердечный приступ, была эпилепсия, что-то еще было. И потом «хочу в тюрьму». Но нет ничего проще: вышел из квартиры на 10 метров с браслетом, и тебя сразу же арестуют. Простая процедура, — подытожил юрист.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру.

Как писал NEWS.ru, защитник участника смертельного ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что надеется на принятие судом фактов, доказывающих невиновность актёра.