Сексологи рассказали, на каком свидании можно начинать интимные отношения

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Сексологи рекомендуют россиянам отказаться от секса на первом свидании. Такого правила следует придерживаться людям, которые желают построить серьёзные отношения со своим новым пассиями. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова.

Первое свидания является важным этапом развития отношений, и оно не должно закончиться сексом. Как для мужчин, так и для женщин, важна некая игра. Она имеет три стадии. Первая — романтика: разговоры, улыбки, прогулки. В этот момент вырабатываются важные гормоны, способствующие тому, чтобы отношения завязались. На второй стадии подключается тело — можно позволить себе контакт руками и поцелуи. И лишь на третьем этапе можно переходить к интиму, — пояснила Широкова.

Секс на первом свидании может не только негативно сказаться на течении будущих отношений, но и травмировать человека в психологическом плане. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

При этом специалист отметил, что универсального совета, на каком свидании переходить к интимной близости не существует. Всё зависит от конкретного человека. Однако для большинства людей 3-5 свиданий будет достаточно, чтобы понять глубину симпатии к партнёру.

Если вы чувствуете, что от раза к разу партнёр нравится вам всё больше, стоит довериться интуиции. Всё дело в том, что наше бессознательное обрабатывает всю поступающую информацию и даёт нам подсказки касательно того, как поступать, — заявил Денисов-Мельников.

При этом психолог рекомендует отказаться от секса, если вы чувствуете, что на каком-то этапе развития отношений что-то пошло не так. Именно поэтому специалисты рекомендуют для начала проверить свои чувства к партнёру, перед тем как вступать в физическую близость.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о лучших возбуждающих блюдах для романтического ужина. По словам эксперта, афродизиаками считается пища, содержащая много цинка, селена, белков, полезных полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А, В1, С и Е. Однако если организм ослаблен болезнью, сидячим образом жизни, неправильным питанием или бессонницей, тогда самые сильные афродизиаки не вызовут сексуального желания.