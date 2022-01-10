Сексолог рассказал, как мужчине распознать содержанку

Ищущий спутницу жизни мужчина может стать жертвой содержанки — девушки, которая готова находиться с ним отношениях исключительно ради финансового интереса. Сексолог Керим Костоев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что распознать такой тип девушек мужчинам поможет эмоциональный интеллект. Обычно содержанки пытаются всячески «привязать» к себе мужчину, а затем устраивают ему эмоциональные «качели», чтобы он не терял к ним интерес, добавил Костоев.

Мужчине это не требуется. Он сразу понимает, когда ему пытаются продать себя — это вопрос эмоционального интеллекта. У каждого человека есть потребности, знаки, мимика и характер общения. И всё зависит от того, какая конкретно содержанка ему попалась, — рассказал сексолог.

По его словам, некоторые из них обладают чётким планом и понимают, как заинтересовать собой мужчину.

Нередко такие женщины сразу показывают свой финансовый интерес в сторону мужчины. Он может быть каким угодно: вызвать такси, сводить в ресторан, купить подарочки. В основном они вытягивают эмоциональные «ништяки», а в ответ устраивают «качели», — пояснил Костоев.

Он добавил, что часть из таких девушек готовы к интимной близости в первый же день знакомства, другие ведут себя более расчётливо и «привязывают» мужчину к себе, никак не сближаясь с ним.

Такие «качели» сильно влияют на мужчину, пока он не получил желаемое, он будет любыми способами добиваться этого. Содержанки тоже разные бывают — кто-то хочет выйти замуж надолго, кто-то просто использует мужчину в своих финансовых целях, — рассказал эксперт.

Он посоветовал развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы считывать сигналы в поведении от мужчин и женщин, дабы не попадаться на различные уловки в отношениях.

Низкоуровневые содержанки часто пытаются найти того мужчину, который одинок, завязан на сексе и глуп, чтобы не понять, что его водят за нос. А уже более зрелые и крепкие мужчины вне зависимости от своих желаний видят и понимают, кто их планирует использовать, а кто нет. Из таких уже сложно вытянуть финансы. Но среднего и низкого уровня содержанки обычно с такими мужчинами не общаются, так как понимают, что их быстро раскусят, — отметил Костоев.

Ранее Костоев рассказал, что любую женщину можно расположить к себе, имея минимальное количество денежных средств в кошельке. Для некоторых партнёрш финансовое благополучие играет важную роль, другие смотрят на интеллект мужчины и его особенности, они понимают, что их избранник в будущем достигнет успеха и будет состоятелен, поэтому они не обращают внимание на его нынешнее финансовое благополучие.