Сексолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц Сексолог Миллер: мужчины заводят любовниц из-за недостатка внимания

Фото: Медиапро

Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Недостаток внимания со стороны жен приводит к тому, что мужья заводят любовниц, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, еще одна проблема состоит в том, что женщины не благодарны мужчинам за то, что они делают.

Если посмотреть на статистику, то мы увидим, что после рождения первого ребенка отношения между мужчиной и женщиной часто ухудшаются и супруги разводятся. Женщина отдает все свободное время ребенку, из-за чего мужчине ничего не остается, как завести себе любовницу, — говорится в сообщении.

Она добавила, что мужчине нужна женщина, которую хочется завоевывать и всячески проявлять свои мужские качества. По мнению сексолога, очень важно сохранять такие отношения, в которых мужчине хочется помогать своей второй половинке, делать сюрпризы. По словам Миллер, счастливые пары всегда строят взаимоотношения на взаимном интересе и внимании.

Неблагодарные женщины — это тоже очень большая проблема, ведь каждому мужчине хочется получать благодарность за то, что он делает. Но некоторые женщины воспринимают это как должное, — резюмировала она.

Ранее сексолог Олеся Полевичок рассказала, что быть холостяком зачастую является осознанным выбором человека, но в некоторых ситуациях подобные взгляды могут быть вызваны серьезными патологиями. Она указала, что иногда отсутствие долгосрочных отношений может указывать на проблемы с коммуникацией. По ее словам, холостякам следует обратить внимание на то, не выстраиваются ли их связи с людьми по одному и тому же сценарию.