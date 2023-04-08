Сексолог рассказала, как сохранить брак даже после измены Сексолог Миллер: если два человека хотят наладить отношения, они простят измены

Фото: Shutterstock

Для того чтобы сохранить брак даже после измены, супруги должны понимать, что акты неверности случаются не на ровном месте, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, измены происходят из-за того, что кого-то из супругов не устраивают те или иные моменты в отношениях, Она считает, что главный критерий, который способен спасти брак, — желание наладить отношения друг с другом.

Настолько размыты рамки. Даже в плане измены, потому что она тоже берется не просто так, не с потолка. Почему-то люди начинают изменять, так как кого-то что-то начинает не устраивать. Это выливается в конфликты, измену, которую многие называют предательством, не хотят общаться, жить с человеком. <...> Самый главный критерий — если два человека хотят наладить отношения, то люди могут пережить многое. Мы можем ошибаться, мы же все люди, — сказала специалист.

При этом она отметила, что измены могут случаться из-за отсутствия физического и сексуального влечения, когда люди не хотят жить друг с другом и общаться. По словам сексолога, это можно назвать точками невозврата. Несмотря на это, она уточнила, что «нет таких проблем, которые люди не смогли бы пережить».

Ранее психолог-сексолог Елена Кондрашева заявила, что измену не стоит прощать в том случае, если партнер не пытается загладить свою вину. По ее словам, в таких ситуациях изменивший пытается переложить вину за произошедшее на супругу или супруга. По ее мнению, партнеры таким способом показывают, что не ценят своих возлюбленных.