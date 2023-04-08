Для того чтобы сохранить брак даже после измены, супруги должны понимать, что акты неверности случаются не на ровном месте, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, измены происходят из-за того, что кого-то из супругов не устраивают те или иные моменты в отношениях, Она считает, что главный критерий, который способен спасти брак, — желание наладить отношения друг с другом.
Настолько размыты рамки. Даже в плане измены, потому что она тоже берется не просто так, не с потолка. Почему-то люди начинают изменять, так как кого-то что-то начинает не устраивать. Это выливается в конфликты, измену, которую многие называют предательством, не хотят общаться, жить с человеком. <...> Самый главный критерий — если два человека хотят наладить отношения, то люди могут пережить многое. Мы можем ошибаться, мы же все люди, — сказала специалист.
При этом она отметила, что измены могут случаться из-за отсутствия физического и сексуального влечения, когда люди не хотят жить друг с другом и общаться. По словам сексолога, это можно назвать точками невозврата. Несмотря на это, она уточнила, что «нет таких проблем, которые люди не смогли бы пережить».
Ранее психолог-сексолог Елена Кондрашева заявила, что измену не стоит прощать в том случае, если партнер не пытается загладить свою вину. По ее словам, в таких ситуациях изменивший пытается переложить вину за произошедшее на супругу или супруга. По ее мнению, партнеры таким способом показывают, что не ценят своих возлюбленных.