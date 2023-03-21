Названы случаи, когда нельзя прощать измену Сексолог Кондрашева посоветовала не прощать измену при обвинениях со стороны партнера

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Измену не стоит прощать в том случае, если партнер не пытается загладить свою вину, считает психолог-сексолог Елена Кондрашева. Она рассказала «Газете.Ru», что в таких ситуациях изменивший пытается переложить вину за произошедшее на супругу или супруга. По ее мнению, партнеры таким способом показывают, что не ценят своих возлюбленных.

Если вы слышите в свой адрес: «Это природа/Ты сам(а) виноват(а)/Это всего лишь секс», задумайтесь, ценны ли вы партнеру, если получаете такие комментарии в ответ на свою боль и обиду, — пояснила психолог.

По словам сексолога, если простить измену не получается, то лучше закончить отношения. Кондрашева пояснила, что о предательстве партнера не всегда получается забыть, а каждое прикосновение приносит боль. Также препятствием может стать нежелание супругов работать над отношениями.

Психолог отметила, что для женщины изменой чаще является эмоциональная связь партнера с другой. Мужчины при этом тяжелее мирятся с сексуальной изменой. Эксперт пояснила, что простить измену можно, если она произошла из-за вынужденных обстоятельств, когда партнеры находятся на расстоянии долгое время, или на фоне бытовых трудностей.

Семейный психолог Владимир Зуев отметил, что измену простить можно при условии, что человек сам берет на себя ответственность за такое решение. Он уточнил, что если у партнера нездоровое отношение к сексу, лучше не обманывать себя и выходить из токсичных отношений. Эксперт также порекомендовал прибегнуть к терапии, чтобы наладить отношения.

Измена — ужасное предательство, которое отталкивает партнеров и иногда остается шрамом на протяжении всей жизни. Фактически измена дает право расторгнуть отношения, потому что это собственноручное убийство семьи, — считает Зуев.

Психолог Элена Гамаюн ранее рассказала, что влюбленный мужчина будет уделять внимание своему внешнему виду ради женщины. По ее словам, не следует рассчитывать на романтические отношения с тем, кто не старается скрыть свои недостатки и произвести хорошее впечатление.