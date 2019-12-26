Двое подельников, которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.
Чтобы преступников не заподозрили в продаже наркотиков, они придумали тайный язык, состоящий из символов и знаков. С помощью них они общались в мессенджерах и сбывали запрещённые вещества,
Между подельниками был и договор о разделении прибыли. Один из них искал клиентов и продавал наркотики, а второй занимался организацией криминального бизнеса.
Суд признал мужчин виновными в хранении и сбыте наркотических веществ в особо крупных размерах и назначили наказание. Организатор получил 11 лет тюрьмы, а распространитель — шесть лет. Наказание отбывать они отправятся в колонию строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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