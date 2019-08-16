Росгвардия опровергла информацию о том, что размещала на HeadHunter вакансию снайпера ОМОН для работы на политических мероприятиях. В то же время администрация сервиса подтвердила, что ведомство действительно публиковало такое объявление, а ведущий паблика «Омбудсмен полиции» заявил, что такие должности и так предусмотрены штатным расписанием, поэтому опровержения Росгвардии по его мнению выглядят нелепо.

Первыми вакансию обнаружили 15 августа «Открытые медиа» . Опубликована она была днём ранее. В Главное управление Росгвардии по Москве требовался «Полицейский (снайпер) ОМОН», с обязанностями «охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий». Особенное внимание привлекло упоминание политических мероприятий — по всей видимости речь шла об акциях протеста. Специального опыта работы от кандидата не требовалось, а обещанная зарплата без премий была указан в размере 40-60 тыс. рублей.

hh.ru

Через несколько часов после попадания этой иинформации в СМИ, объявление было перемещено в архив .

Администрация HeadHunter подтвердила, что вакансия была размещена с аккаунта «ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве» который действительно зарегистрирован за этим ведомством с 2017-го года и за которым числится 715 активных объявлений.

Однако представитель Росгвардии Валерий Грибайкин заявил РБК , что объявление является фейком.

Мы пользуемся этим ресурсом, размещаем там какие-то вакансии. Объявляем конкурс на кадровых работников и юристов. Речь идет о том, что фейком является только этот случай, — заявил он. — В данном вопросе будет разбираться наше территориальное подразделение по Москве.

По словам Грибайкина, он не исключает также, что объявление было выставлено провокаторами.

Опрошенный News.ru эксперт сказал, что такая вакансия не просто могла существовать, а была размещена Росгвардией со стопроцентной вероятностью, так как такие должности в ОМОНе предусмотрены штатным расписанием.

Владимир Воронцов, автор проекта «Омбудсмен полиции», майор МВД в отставке:

С учётом этого, я думаю вряд ли тут речь идет о каком-то «украинском сценарии», когда неизвестные снайперы стреляли по той и по другой стороне конфликта. Обычное размещение вакансии и вызванный криворукостью должностных лиц ажиотаж. То есть кадровик забивает стандартную вакансию и пишет точное её название, а в раздел обязанности записывает «охрана митингов». Со стороны это выглядит, как будто снайпер с винтовкой должен сидеть на крыше. Но это не так.

Другой момент, что Росгвардия очень, на мой взгляд, лживо открестилась от этого. То есть несколько лет существует их аккаунт, он проверен админами HH.RU, более 700 действующих вакансий, а эту они называют фейком. Это очень сомнительная и глупая версия. Лучше бы признали собственную ошибку и на этом, я думаю, вопрос бы закрылся. А сейчас эти обстоятельства дают повод и основания упрекнуть их в недобросовестности.