СБУ завербовала россиянина после задушевных разговоров Задержанного в Крыму агента СБУ завербовал бывший одноклассник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины был завербован бывшим одноклассником, сообщает РИА Новости. По его словам, он был завербован бывшим одноклассником, с которым общался на бытовые темы.

В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он просил меня выполнить определенные задания, — заявил россиянин.

По словам россиянина, одноклассник попросил его съездить в Гвардейское. Ему нужно было находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить.

Ранее сегодня, 21 апреля, сообщалось, что в Крыму задержали жителя Симферополя, который передавал Службе безопасности Украины данные о военных объектах на полуострове. Он общался с куратором через иностранный интернет-мессенджер.

Ранее правоохранители задержали в ДНР жителя Харцызска, подозреваемого в противоправной деятельности. Мужчина может быть причастен к незаконному обороту оружия, боеприпасов и наркотических веществ. При обыске в гараже подозреваемого были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более пяти килограммов наркотиков.