Россиянин делился с СБУ информацией и попался ФСБ Жителя Симферополя задержали за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму задержали жителя Симферополя, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Он общался с куратором через иностранный интернет-мессенджер.

Подозреваемый дает признательные показания, — отметили в ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Новороссийске задержали иностранца, планировавшего подорвать административное здание по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемый собирался использовать взрывное устройство массой 2,5 килограмма, которое он забрал из тайника. Позже стало известно, что он намеревался устроить взрыв в пункте сбора военнослужащих.

До этого ФСБ предотвратила террористический акт в Пятигорске, его готовил уроженец Центральной Азии. Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины. Позже стало известно, что он намеревался совершать теракт на концерте юмориста Павла Воли.