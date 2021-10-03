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Сбой произошёл в работе Telegram

14:06, 04 октября 2021
Сбой произошёл в работе Telegram Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера. Сбои фиксируются по всему миру, но больше всего — на территории России и Украины, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство пользователей (59%) пожаловались на сложности с доступом к мобильному приложению в целом. Ещё 22% юзеров столкнулись с трудностями при отправке сообщений, а у 19% сервис не подключается к серверу.

Больше всего проблем возникло у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Однако сбои также произошли во всех европейских странах. При этом в США сложностей не возникло.

Сбой произошёл в работе Telegramdowndetector.ru

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил прекратить работу мессенджера в России. Он устроил опрос для пользователей приложения, в котором всего два вопроса — закрыть Telegram для РФ или приостановить работу агитационных ботов в РФ на два дня голосования. Таким образом он прокомментировал удаление бота «Умного голосования» в дни выборов.

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