Сбой произошёл в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера. Сбои фиксируются по всему миру, но больше всего — на территории России и Украины, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство пользователей (59%) пожаловались на сложности с доступом к мобильному приложению в целом. Ещё 22% юзеров столкнулись с трудностями при отправке сообщений, а у 19% сервис не подключается к серверу.

Больше всего проблем возникло у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Однако сбои также произошли во всех европейских странах. При этом в США сложностей не возникло.

downdetector.ru

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил прекратить работу мессенджера в России. Он устроил опрос для пользователей приложения, в котором всего два вопроса — закрыть Telegram для РФ или приостановить работу агитационных ботов в РФ на два дня голосования. Таким образом он прокомментировал удаление бота «Умного голосования» в дни выборов.